逾七成民意認同：護國安　港有責

中評社香港3月19日電／據香港文匯報報導，《維護國家安全條例草案》及其相關修正案今日在立法會恢復二讀，香港社會期待該草案能早日通過。香港研究協會近日進行一項全港隨機抽樣電話訪問，調查結果顯示，有72%受訪者認同香港有憲制責任維護國家安全，有67%的受訪者指該條例的實施對日常生活的基本權利有“正面影響”及“沒有影響”。



香港研究協會於3月5日至12日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1，034名18歲或以上市民。調查結果顯示，合共72%受訪者表示“十分認同”及“認同”香港有維護國家安全的憲制責任，表示“一半半”的佔一成半，“十分不認同”及“不認同”的則共佔一成，而表示“不知道／很難說／無意見”的佔3%。



調查問及是否認同香港社會仍面對外部勢力危害國家安全的風險，合共四成半受訪者對此表示“十分認同”及“認同”，表示“一半半”的佔一成九，“十分不認同”及“不認同”的則共佔兩成九，而表示“不知道／很難說／無意見”的佔8%。



67%認同對市民基本權利無影響



調查發現，合共67%受訪者表示《維護國家安全條例》實施對市民日常生活行使基本權利有“正面影響”及“沒有影響”，表示有“負面影響”的佔26%，“不知道／很難說／無意見”則佔7%。對於香港的民主自由法治制度，合共61%受訪者對此認為有“正面影響”及“沒有影響”，表示“負面影響”的佔31%，“不知道／很難說／無意見”則佔8%。至於對香港未來經濟前景，同樣有60%受訪者認為有“正面影響”及“沒有影響”，表示“負面影響”的佔33%，“不知道／很難說／無意見”則佔7%。以上結果顯示多數市民認為《維護國家安全條例》無損港人權利自由，以及香港的前景。

