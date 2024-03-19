“雪龍2”模型亮相　展極地科研成果

中評社香港3月19日電／據香港文匯報報導，國家第一艘自主建造及全球第一艘採用艏艉雙向破冰技術的中型破冰船“雪龍2”號將於4月8日起訪港5天。尖沙咀香港科學館昨日率先推出新專題展覽“極地科研與氣候變化”，展示中國極地考察破冰船“雪龍2”號的科學考察任務及科研成果，啟發入場者思考氣候變化的嚴重性。專題展覽亮點展品除了“雪龍2”號的1：100模型外，在極地所收集的生物標本亦是焦點，包括“南極地衣”、“北極燈蛾（幼體）”、“裸海蝶（海天使）”及“南極磷蝦”。展期由即日起至6月26日，免費入場，歡迎市民到場參觀。



入場者恍如置身船艙



“雪龍2”號所採用首尾雙向破冰技術的中型破冰船，使國家具備了牽頭組織大型極地考察的能力，提升國家在極地海洋環境調查和科學研究的深度。是次香港的展覽以“雪龍2”號為設計藍本，讓入場者恍如置身船艙，瞭解國家在極地科研的進程。船內設置了大型屏幕，播放在極地破冰的影片，為入場者帶來沉浸式體驗。



環境及生態局局長謝展寰昨日在開幕禮上致辭表示，近年的“山竹”颱風和世紀暴雨，令市民深深體會氣候變化越趨嚴重，甚至有機會影響整個人類族群的生存。極地對氣溫非常敏感，對該處進行研究，能進一步瞭解氣候變化的程度和來源，有助提供補救方法。



他又提到，“雪龍2”號擁有多項關鍵技術，訪港行程將帶來寶貴機會，使到社會大眾認識極地科研技術，體驗科研生活，以及明白氣候變化問題的嚴重性。



返滬維護再訪港行程



“雪龍2”號訪港迎船活動籌委會主席、立法會議員馬逢國表示，今年是極地考察40周年，“雪龍2”號搭載全球首創艏艉雙向破冰功能，擁有國際一流的海洋和考察設備，見證國家極地科技由無到有，由弱到強。主辦單位將舉行一連串活動，提供重要的學習機會，讓市民加深認識國家極地科研的實力及成果，提升國民身份認同。

