國家衛健委答中評：夯實母嬰安全保障網

國家衛生健康委婦幼健康司副司長沈海屏（中評社 海涵攝） 中評社北京3月20日電（記者 海涵）國家衛健委3月19日舉行新聞發布會，介紹“推進衛生健康事業高質量發展，護佑人民群眾生命健康”有關情況。國家衛生健康委婦幼健康司副司長沈海屏在會上就高齡孕產婦安全保障問題回答中評社記者提問。她表示，為了切實保障母嬰安全，特別是保障高危孕產婦的安全，下一步，國家衛健委將鞏固實施母嬰安全五項制度，加強高危孕產婦的識別和救治，全力保障孕產婦和新生兒安全健康。



香港中評社記者提問說，我國婦女生育年齡在推遲，而且三孩生育政策已經實施，高齡孕產婦越來越多，請問她們的安全如何保障？



沈海屏表示，近年來，我國高齡孕產婦比例在提升，經產婦比例也在提升，國家衛健委多措並舉，全力保障母嬰安全。2023年，全國孕產婦死亡率是15.1／10萬，嬰兒死亡率是4.5‰，5歲以下兒童死亡率是6.2‰，這些指標和2020年相比，分別下降了10.7%、16.7%和17.3%。嬰兒死亡率和5歲以下兒童死亡率已經達到了“十四五”國民健康規劃的目標要求。為了切實保障母嬰安全，特別是保障高危孕產婦的安全，下一步，國家衛健委將鞏固實施母嬰安全五項制度，加強高危孕產婦的識別和救治，全力保障孕產婦和新生兒安全健康。我們主要從三個方面做工作：



一是持續鞏固實施“母嬰安全五項制度”。我們要聚焦服務質量提升、專科能力提升和群眾滿意度的提升，督促醫療機構全面落實母嬰安全五項制度，全面加強孕產婦和兒童的健康服務。對孕產婦，我們開展妊娠風險評估，按照風險高低以不同顔色進行標識和分類管理，緊盯高危孕產婦強化專案管理，著力加強危急重症救治，層層把關築牢母嬰安全防線。

