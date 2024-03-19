本港最新失業率2.9%

中評社香港3月19日電／據香港文匯報報導，政府統計處今日（18日）公布最新失業率維持2.9%，就業不足率亦維持1.0%水平。勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨著本地經濟繼續增長，勞工市場短期內料會維持緊絀。



根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字，2023年12月至2024年2月經季節性調整的失業率為2.9%，與2023年11月至2024年1月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平。與2023年11月至2024年1月比較，在2023年12月至2024年2月期間，未經季節性調整的各行業的失業率及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。



據統計，總就業人數由2023年11月至2024年1月的3697000人，下跌至在2023年12月至2024年2月的3694700人，減少約2300人；同期的總勞動人口亦由3799700人下跌至3797000人，減少約2700人。而2023年12月至2024年2月的失業人數（不經季節性調整）為102300人，與2023年11月至2024年1月的數字（102600人）大致相若；同期的就業不足人數則由38800人下跌至37600人，減少約1200人。