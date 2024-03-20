國家衛健委：加強縣鄉村醫療服務協同聯動

國家衛生健康委基層司司長傅衛（中評社 海涵攝） 中評社北京3月20日電（記者 海涵）國家衛生健康委基層司司長傅衛3月19日在新聞發布會上回答記者提問時談及分級診療，她表示，2024年，國家衛建委將按照《政府工作報告》的要求，以全面推進緊密型縣域醫共體建設為重點，推動人員、技術、服務、管理四個下沉，核心是專業人員的下沉，著力提升基層醫療衛生服務機構的服務能力，使更多的常見病、多發病能夠在縣域內得到解決。



有記者提問說，我們常說要做到“小病不出村，大病不出縣”，但實際上很多群眾在生病之後第一時間還是要到大城市就診，請問如何把病患問題盡量解決在鄉鎮衛生院和村衛生室呢？



傅衛表示，實現分級診療，關鍵是鄉村的醫療衛生機構有能力解決群眾的常見病、多發病這些問題，能夠得到群眾的信任，對就醫行為進行必要的引導。就目前來看，基層的醫療衛生機構診療人次占比現在是達到52%，深化醫改以來，特別是黨的十八大以來，分級診療制度有序推進，縣級及以下醫療機構的診療量也在穩步提升，有效地交流了患者。去年年初，中央專門出台文件，要求進一步深化改革，促進鄉村醫療衛生服務體系發展。在去年年底，經國務院同意，國家衛健委又聯合9個部門印發了文件，在全國範圍內將緊密型縣域醫共體由試點階段轉為全面建設階段，其目的都是要統籌縣域的衛生資源，加強縣鄉村醫療服務協同聯動，讓群眾能夠就近就便享有更加公平可及、系統連續的健康服務。



傅衛說，2024年，國家衛建委將按照《政府工作報告》的要求，以全面推進緊密型縣域醫共體建設為重點，推動人員、技術、服務、管理四個下沉，核心是專業人員的下沉，著力提升基層醫療衛生服務機構的服務能力，使更多的常見病、多發病能夠在縣域內得到解決。

