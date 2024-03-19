香港強積金受托人6月起可轉移至新平台

中評社香港3月19日電／據香港中通社報導，香港立法會財經事務委員會18日開會。香港積金局主席劉麥嘉軒表示，“積金易”平台已準備就緒，預計首間受托人在今年6月可將旗下強積金計劃賬戶資料，轉移至平台。



劉麥嘉軒指，由於強積金數目龐大，而且屬敏感資料，因此採用嚴格的標準安排資料轉移，會按受托人管理強積金計劃的資產規模，以先小後大的方式，將資料由受托人系統分階段轉移至平台。預計明年第三、四季，所有受托人都能加入平台，年底時可完成所有賬戶轉移。



有議員關注“積金易”在資料轉移方面的安全問題。劉麥嘉軒重申，平台非常重視資料轉移的步驟，網絡及資訊安全是平台的重中之重，已根據政府及國際做法，實施多重保安措施，加密個人私隱資料，並已汲取其他公營機構近期的經驗。當平台開始運作後，會有24小時的系統監測。



亦有議員關注強積金回報問題，劉麥嘉軒指，非常明白市民希望在強積金投資方面可以更多元化，讓市民可以平衡風險和潛在回報。她指，積金局做了不少工作，正與金管局合作，研究將政府零售綠債或基建債券均設機制預留一部分，讓強積金計劃優先投資。相關債券收費低，提供穩健可觀回報，適合作退休保障和儲蓄用途。



強積金制度自2000年起在港推行，雇員及雇主雙方須分別向強積金賬戶繳納雇員收入的5%作為供款。香港居民在65歲退休後方可提取，為養老提供重要保障。