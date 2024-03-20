國家衛健委：持續推動兒童醫療衛生服務改革

國家衛生健康委醫政司副司長李大川（中評社 海涵攝） 中評社北京3月20日電（記者 海涵）國家衛生健康委醫政司副司長李大川3月19日在新聞發布會上表示，面對日益增長的多樣化的兒童醫療衛生服務需求，國家衛生健康委積極健全兒童醫療衛生服務體系，持續推動兒童醫療衛生服務改革發展，重點做了幾個方面的工作：



一是加強體系建設。我們在全國設置了2個國家兒童醫學中心和5個國家兒童區域醫療中心，同時，在全國推進兒科專科聯盟建設。



二是提升兒童疾病的診療和服務水平。設置了國家兒童醫療質量控制中心；支持了67個兒童相關專業的國家臨床重點專科項目，制修訂一批兒童重大疾病的診療指南和規範；加強兒童實體腫瘤的管理，建立了覆蓋全國各省的兒童實體腫瘤診療協作網絡，同時，還建立了兒童重大疾病的登記管理系統。



三是提高基層服務能力。推動基層醫療衛生機構、婦幼保健機構與兒童醫院、綜合醫院兒科加強聯動，依托醫聯體優化兒童醫療資源配置，提高兒童優質醫療服務的可及性。



李大川說，2024年，國家衛健委將進一步完善兒童醫療衛生服務體系，按照《政府工作報告》要求部署，更好滿足兒童醫療衛生服務需求。一是在機構建設方面，要求每個省建立一個高水平的兒童專科醫院或者綜合醫院兒科，要求每個地市級三級醫院建設一個實力強的兒童專科。同時，指導各地加強縣醫院的兒童醫療衛生服務能力建設，支持婦幼保健機構和基層醫療衛生機構創造條件提供兒科醫療服務。二是在優化兒童服務方面，提升兒童重大疾病和急危重症救治能力，完善醫療機構24小時救治綠色通道和一體化服務，推進以家庭為單位的簽約服務，引導兒童普通疾病到基層醫療機構就診。三是在人才隊伍建設方面，加強基層醫療機構全科醫生對兒童疾病的診治能力，擴大兒科住院醫師規範化的培訓規模，加強兒科專業住院醫師規範化培訓基地和師資隊伍建設，創造條件鼓勵相關專業醫師轉崗為兒科醫師。四是在完善相關配套政策方面，落實對兒科專科醫療機構的財政補助政策，協同醫保部門落實醫療服務價格動態調整機制，完善兒童醫療保障待遇和支付政策，體現對兒童醫療衛生服務高質量發展的多方支持。

