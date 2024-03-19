梅西香港行主辦方出台退款方案

中評社北京3月19日電／據新華網報導，針對阿根廷球星梅西2月在香港表演賽的未上場風波，比賽主辦方Tatler Asia18日宣布了補償方案：通過官方渠道購買門票的觀眾可以得到50%的退款。



Tatler Asia通過官方網站發布的聲明表示，退款程序從18日開始執行，從官方票務代理平台購票的觀眾將通過訂票時提供的電子郵件地址收到相關的退款信息，但必須在4月12日（含）前回復並接受50%門票退款的條款以及細則，才能最終收到退款。



聲明還表示，從Tatler Asia直接購買門票的觀眾，包括活動贊助商及合作夥伴的門票，將會由專責的客務經理提供有關門票退款的詳情。



據透露，通過官方票務平台購買的門票分五個等級，最貴的門票為4880港元，最便宜的為880港元，所有門票的退款比例都是50%。



這場比賽2月4日在香港大球場舉行，邁阿密國際隊以4：1戰勝中國香港隊，被球迷寄予厚望的邁阿密國際隊頭號球星梅西一直坐在替補席上，整場連外套都沒有脫下，全場約4萬名球迷多次高喊梅西的名字，但阿根廷人無動於衷。



賽後，香港各界呼籲主辦方和邁阿密國際隊作出解釋，Tatler Asia之後發布聲明，按照比賽合同，邁阿密國際的球星梅西、阿爾巴、布斯克茨以及蘇亞雷斯，若非受傷，需要上場比賽45分鐘，但最終邁阿密國際表示梅西及蘇亞雷斯因傷缺陣。