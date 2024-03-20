國家衛健委：深化拓展醫改　提升衛建服務能力

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長胡強強（中評社 海涵攝） 中評社北京3月20日電（記者 海涵）國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長胡強強3月19日在國家衛健委舉行的新聞發布會上表示，今年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規劃的關鍵一年，也是衛生健康事業改革創新、強基固本、全面提升的重要一年，國家衛生健康委將以更加務實的行動推進衛生健康事業高質量發展。



胡強強說，今年全國兩會上，李強總理代表國務院作了政府工作報告，部署了2024年重點工作任務。國家衛生健康委將從以下幾個方面重點推進：一是持續深化拓展醫改，促進醫療與醫保、醫藥的協同發展和治理，深入開展改善就醫感受提升患者體驗主題活動，深入實施醫療衛生機構信息互通共享攻堅行動。二是統籌提升衛生健康服務能力，全面推進緊密型縣域醫共體建設，推動城市醫療資源下沉，加強縣鄉村醫療服務協同聯動和用藥銜接。三是加強科技創新和人才培養工作，統籌推進醫藥衛生科技重大攻關，組織好“國家傑出醫師”和“優秀青年醫師”選拔培養工作，加強全科醫師培訓培養，發展壯大基層醫療衛生人才隊伍。四是全面認識、正確看待人口發展新形勢，大力推進人口高質量發展。積極穩妥完善生育支持政策，多渠道增加托育服務供給，營造良好的生育支持氛圍。五是持續做好重點傳染病防控工作，積極防範公立醫院運營風險，深入開展安全生產治本攻堅三年行動。六是增強法治思維，提升衛生健康法治水平。加快推進相關立法工作，強化普法遵法，提升依法行政水平。