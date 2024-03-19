藍委秀AI影片猜真假　陳建仁答錯怒批你詐騙

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月19日電（記者 俞敦平)詐騙風氣盛行，民眾被詐騙案件、金額持續創新高。為此，中國國民黨“立委”葛如鈞今天在“立法院”質詢時，播放兩段AI生成的影片，請“行政院長”陳建仁分辨真偽，但因兩段影片都是假的AI生成，引發陳建仁的強烈不滿，連問多次這樣有意思嗎?我覺得你這樣欺騙，我實在很難接受！你就是詐騙啊！儘管雙方聲音一度越來越大，情緒高漲，但雙方最終都控制了自己的情緒，並未需要“立法院長”韓國瑜介入。



陳建仁19日率官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



葛如鈞首先提到陳建仁曾經稱讚台灣股市的漲幅，並拿出一份漲幅比股市更高的資料來問陳建仁是否知道這是甚麼。陳建仁也立刻看出這是詐騙損失的金額，他回說詐騙活動的確造成了巨大的經濟損失，並強調政府正在努力打擊詐騙活動。



葛如鈞不滿陳建仁面對民眾被詐騙的態度過於冷漠，他向長陳建仁提出挑戰，利用人工智慧技術生成了兩段影片，要求陳建仁辨識哪一段是真實的。陳建仁初步判斷右邊的影片為真，但葛如鈞隨後揭示兩段影片實際上都是虛構的，這讓陳建仁感到被欺騙，並引發陳建仁的強烈不滿，痛批葛如鈞設計圈套騙他，連問多次這樣有意思嗎？接著痛批葛如鈞的問題就是詐騙。儘管雙方聲音一度越來越大，情緒高漲，但雙方最終都控制了自己的情緒，並未需要“立法院長”韓國瑜介入。



在雙方情緒平息下來之後，葛如鈞接著繼續質詢表示，這一事件展示了即使是專業科學家也難以分辨AI生成內容的真假，更遑論一般民眾在這方面的脆弱性。他希望在備詢台的陳建仁、NCC主委陳耀祥和“數發部長”唐鳳可以更接地氣的從民眾的角度出發，要想辦法好好阻止詐騙而不是將責任推到民眾身上。