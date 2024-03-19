呂秀蓮盼重啟調查319槍擊案　藍綠白皆相挺

呂秀蓮拿起當時她與陳水扁中槍的傷口照片讓媒體拍攝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）今天是2004大選前一天發生的319槍擊案發生的20周年，當時也受到槍擊的呂秀蓮今天再度來到“立法院”希望重啟調查，且今天是在朝野“立委”陪同下出席，有司法及法制委員會召委、民進黨“立委”鍾佳濱、中國國民黨“立委”吳宗憲以及羅智強，台灣民眾黨“立委”張啟楷一起陪同對媒體說明。



319槍擊案發生於2004年3月19日下午，時任“總統”陳水扁和“副總統”呂秀蓮在台南市金華路上進行競選活動時遭到槍擊，造成陳水扁與呂秀蓮分別於腹部與膝蓋受傷。



呂秀蓮過去在319周年都會有相關記者會，希望能夠對於319槍擊案疑點的地方進行重啟調查。她今天依然再度現身“立法院”，呂秀蓮拿起當時她與陳水扁中槍的傷口照片讓大家拍攝。



她提出四點呼籲，希望根據槍擊事件特別委員會條例，重啟調查根據相關條例說明只要真相未明，該委員會都要繼續運作；呼籲“立法院”督促檢調單位偵辦相關檔案讓當事人查對，目前所有資料都送到“國家人權委員”調閱相關資料；希望朝野不分黨派只求真相，確立我們司法正義的“國家”；希望司法及法制委員會敦促“法務部”，針對本案重新、僅速調查，並且追究過去20年司法怠惰。



她說，也拜託4位委員，可以的話，重新思考“‘總統’、‘副總統’選舉罷免法”，因選舉期間因故死亡“總統”停掉重新來過，不包括“副總統”，“這是‘副總統’暗殺條款”。如果“總統”當選人後，由當選人在3個內提出“副總統”人選，由“立法院”通過就可以，這個隱含“副總統”暗殺條款，法律上不合時宜。



吳宗憲提到，他們會把資料帶回委員會做一個嚴謹討論，國民黨也希望把事實攤開，希望可以水落石出，台灣司法在我們的努力之下是受到高度信任，當時剛發生的時候，他是基層檢察官，擔心有什麼狀況發生。他現在在這個位置，相信這個案子當年調查資料、相關人等、資料都還齊全，也必要再看看委員會決議怎麼處理。



另一位民進黨召委鍾佳濱說，今天很突然，但也非常重要，身為司法及法制委員會召委之一，未來接到這樣的訴求，一定尊重任何其他安排，20年後本案在大家矚目下，可以有更近一步讓大家釐清疑惑。過去當年勞動社會大眾非常多關注，吳宗憲是檢察官出身，相關程序他都會充分配合，至於如何進行有待朝野共同研商、黨團共同協商。



安排呂秀蓮召開記者會羅智強說，呂秀蓮一直是他非常敬佩的前輩，呂說要安排這樣的記者會，他馬上同意協助呂。319槍擊案已經發生20年，陳水扁時代歷經馬英九，蔡英文都快要卸任，真相還是未明。民眾也要感謝呂秀蓮對真相的執著，司法委員會能夠做的，我們會一起研商，怎麼讓真相更完整揭露，相關資料調閱上，讓這麼重大事件，能夠有更清楚的圖像跟事實，司法法制委員會會一起討論。



張啓楷也提到，到底有沒有共犯、以及槍到現在都沒有找到，陳水扁鮪魚肚的傷口，呂秀蓮的傷口他都看過，不只民進黨還要國民黨，還要民眾黨，包括對當持承辦案件的新北市長侯友宜，還有前“國安會秘書長”邱義仁，以及賴清德“總統”當選人，“立法院”調查專案小組都沒有辦，我們希望重啟調查，不分黨派，台灣需要有真相。