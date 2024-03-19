美國區域性銀行危機陰霾猶在

中評社北京3月19日電／據新華社報導，2023年3月爆發的美國區域性銀行危機先後擊倒矽穀銀行、簽名銀行和第一共和銀行，但這一危機在監管機構快速處置後很快歸於沉寂。然而，在一年後的今天，美國又一家區域性銀行紐約社區銀行處於風暴之中，美國區域性銀行危機反映出的高利率壓力和商業地產困境仍未消除。



總部位於紐約市曼哈頓島以東約50公里希克斯維爾小鎮的紐約社區銀行今年1月底發布的業績報告顯示，該行在去年第四季度的信貸損失準備金從前一季度的6200萬美元暴增至5.52億美元，並決定大幅削減每股分紅以補充資本金和改善資產負債表。



市場的擔憂使紐約社區銀行隨即陷入危機之中，該行股價從每股10美元上方很快跌至不足每股5美元，3月4日的收盤價更跌至每股2.73美元。



截至去年底，紐約社區銀行的資產規模為1141億美元，貸款和存款規模分別為836億美元和815億美元。其資產規模遠超一般的社區銀行，已跨過1000億美元門檻成為監管機構所劃分的第四類銀行。



目前來看，紐約社區銀行主要的麻煩在於其商業地產業務尤其是紐約市租金受控的公寓業務占比高，高利率帶來賬面損失，銀行內部控制和風險管理存在漏洞，規模擴大後面臨更嚴的監管要求。



研究機構估計，租金受控的公寓相關貸款占紐約社區銀行貸款總額的22%。政府控制租金上漲令相關投資價值顯著縮水，新冠疫情暴發以來紐約市商業地產持續不景氣則帶來額外壓力。



2022年底，紐約社區銀行完成對總部位於密歇根州的旗星銀行的收購，後者是一家重要的住宅抵押貸款服務商。這雖是一次業務多元化的嘗試，卻使紐約社區銀行業務更集中於房地產行業。

