巴基斯坦襲擊阿富汗境內目標　阿富汗譴責

中評社北京3月19日電／據新華社報導，巴基斯坦外交部18日發表聲明說，巴軍方當天清晨在巴阿邊境地區的阿富汗境內開展“反恐行動”，打擊目標是與“巴基斯坦塔利班”組織一起在巴境內製造多起恐襲的“恐怖分子”。當天，阿富汗臨時政府譴責巴基斯坦對阿進行空襲，並否認阿富汗境內存在“巴基斯坦塔利班”。



巴外交部聲明說，此次打擊的“恐怖分子”曾在巴境內製造多起恐襲，導致數百名平民和執法人員死亡。最近一次是16日發生在巴西北部開伯爾－普什圖省北瓦濟里斯坦地區一個安全部隊哨所的恐襲事件，造成7名巴軍人死亡。兩年來巴方多次向阿臨時政府表達對阿富汗境內存在恐怖組織的嚴重關切，稱這些恐怖分子對巴安全構成嚴重威脅，並不斷利用阿領土在巴境內發動恐怖襲擊。



阿富汗臨時政府發言人穆賈希德18日在社交媒體上發表聲明說，阿富汗將對這種不計後果的行為視為對阿領土的侵犯並予以譴責。據這份聲明，18日凌晨3時許，巴方飛機襲擊了阿富汗帕克提卡省巴爾馬爾區和霍斯特省薩帕里區的平民房屋，造成數名平民死亡。



當天早些時候，巴基斯坦三軍新聞局發表聲明說，巴軍方於17日晚間至18日清晨在該國西北部開伯爾－普什圖省開展的反恐行動中打死8名恐怖分子。