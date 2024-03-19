不負重托辦好學校思想政治理論課

中評社北京3月19日電／據人民日報報導，“辦好思政課，是我非常關心的一件事。”



2019年3月18日，北京人民大會堂見證了一堂特殊而難忘的思政課——習近平總書記主持召開學校思想政治理論課教師座談會並發表重要講話，以高遠的歷史站位、寬廣的國際視野、深邃的戰略眼光，深刻回答了培養什麼人、怎樣培養人、為誰培養人的根本問題，為推進新時代學校思想政治教育創新發展指明了方向、提供了遵循。



5年來，各地教育部門和學校認真貫徹落實習近平總書記重要講話精神，聚焦發揮思政課關鍵課程作用，在機制建設、師資配置、課程設計、資源整合等方面深化改革創新，探尋提高思政課吸引力的根本路徑，擎信仰之炬，育時代新人。



“就是要理直氣壯開好思政課”



今年1月20日至21日，全國高校思政課教學展示活動在河北、山西、內蒙古、甘肅舉辦。來自各地高校的數百名思政課教師，經過前期“雲上大練兵”備賽磨課、網絡評審篩選，最終呈現出12場精益求精的教學展示活動，10餘萬名思政課同行在線上觀摩助威，直播收看量超過76萬次，集中反映了全國高校思政課教師戰線的良好精神風貌和教學建設成果。



“我們辦中國特色社會主義教育，就是要理直氣壯開好思政課。”



“當前形勢下，辦好思政課，要放在世界百年未有之大變局、黨和國家事業發展全局中來看待，要從堅持和發展中國特色社會主義、建設社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的高度來對待。”



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