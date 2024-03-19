電影《幸福慢車》觀摩會在京舉辦

中評社北京3月19日電／據新華社報導，“慢火車逢站必停，車票最高20多元，最低2元，幾十年不變”“慢火車助力大山裡的人民群眾脫貧致富、圓夢求學、改變人生”“慢火車，見證鐵路給山區人民帶來的希望與溫暖”……近日，來自電影界、鐵路部門、農業農村部等20多位嘉賓齊聚北京，參加電影《幸福慢車》專家與媒體觀摩暨作品研討會。



與會專家認為，《幸福慢車》創新敘事視角，著眼於鐵路助力脫貧攻堅和鄉村振興重大時代主題，展示出新時代鐵路職工銳意進取、無私奉獻的精神風貌。



據瞭解，電影《幸福慢車》是國內首部展現鐵路助力鄉村振興主題的院線電影，也是首部反映鐵路職工日常生活與青春熱血成長的電影。影片從年輕一代鐵路人的視角，講述了“公益慢火車”當下所承載的社會價值，展示出老中青三代鐵路人在慢火車上奉獻自己的青春和熱血，體現了鐵路人無私奉獻、勤勉敬業、艱苦奮鬥的精神傳承。



“影片真實生動，它反映鐵路包括社會各界對脫貧攻堅的艱苦努力，也反映出廣大的邊遠山區在脫貧攻堅，包括鞏固脫貧攻堅的成果，同時也反映了廣大老百姓的希望與夢想。”農業農村部農村社會事業促進司司長唐珂這樣說道。



目前，全國仍有81對“公益慢火車”穿梭在大山深處和偏遠地區，幾十年來票價不漲，被當地人視為生命車、致富車。“《幸福慢車》以全新的視角把握了時代脈搏，謳歌了鐵路職工無私奉獻的精神，是一部當代鐵路題材的好電影。”國家鐵路局信息中心副主任李心源說。



《中國電影報》社長、《當代電影》雜誌社社長皇甫宜川表示：“這是一部感人的電影。影片以小見大，以一列慢火車折射出國家和民族發展所面臨的、需要去完成的事業，最後透過人物的成長來見證時代變化和國家發展。”



據介紹，電影《幸福慢車》由國鐵集團宣傳部、國家鐵路局信息中心、中華全國鐵路總工會生產宣傳部、中國鐵路文聯影視分會等聯合攝制，將擇期在全國各大院線上映。