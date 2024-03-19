已逝明星被“AI復活”引熱議

中評社北京3月19日電／據央廣網報導，近日，網絡上湧現出一批博主利用AI技術“復活”已故明星的做法備受爭議。如喬任梁、 高以翔、李玟、張國榮、黃家駒等已故公眾人物均被這一技術重現。然而，在這些AI 視頻的評論區里，卻有人打著“溫情”的名義，趁機做著 AI技術推廣、收費服務。



據媒體報導，高以翔的家人與喬任梁的父親等逝者的親屬，對此表達了強烈的不滿與反對，他們要求相關責任方立即停止傳播並下架這些視頻。這些親屬認為，這種行為在未征得他們同意的情況下，擅自使用 AI技術再現已故親人的形象，不僅嚴重侵犯了逝者的肖像權和名譽權，而且對他們造成了情感上的二次傷害和不必要的困擾。他們呼籲社會各界尊重逝者和其家屬的權益，共同維護網絡空間的秩序與道德底線。



那麼，未經逝者親屬同意，擅自利用 AI技術數字“復活”已逝去的明星，這種行為是否觸犯法律？需要承擔哪些法律責任？



“AI‘復活’等技術都屬於深度合成技術”，北京市京都律師事務所安璟律師介紹，我國AI技術在2022年11月25日由國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部聯合頒布的《互聯網信息服務深度合成管理規定》中有較為明確的概念：“深度合成技術，是指利用深度學習、虛擬現實等生成合成類算法製作文本、圖像、音頻、視頻、虛擬場景等網絡信息的技術，包括但不限於：一是篇章生成、文本風格轉換、問答對話等生成或者編輯文本內容的技術；二是文本轉語音、語音轉換、語音屬性編輯等生成或者編輯語音內容的技術；三是音樂生成、場景聲編輯等生成或者編輯非語音內容的技術；四是人臉生成、人臉替換、人物屬性編輯、人臉操控、姿態操控等生成或者編輯圖像、視頻內容中生物特徵的技術；五是圖像生成、圖像增強、圖像修復等生成或者編輯圖像、視頻內容中非生物特徵的技術；六是三維重建、數字仿真等生成或者編輯數字人物、虛擬場景的技術”。而且，AI技術運用邊界也已在《互聯網信息服務深度合成管理規定》中有所說明，如未經被編輯對象同意而用於營利、博眼球或詐騙等違法目的，則構成侵權行為。



“雖然本次熱點中的被編輯對象已經去世，按照我國民法典十三條規定，自然人死亡後不具有民事權利能力，但實際上其人格權益仍然是受到法律保護的。”安璟律師介紹，依據我國民法典第九百九十四條規定，死者的姓名、肖像、名譽、榮譽、隱私、遺體等受到侵害的，其配偶、子女、父母有權依法請求行為人承擔民事責任。為此，逝者親屬認為逝者肖像、名譽等受到侵害時，有權依據上述法律規定依法提起民事訴訟，追究製作者、傳播者等相關方的侵權責任，包括要求下架相關視頻以及進行賠償等，侵權者有義務配合處理下架視頻和賠償事項。

