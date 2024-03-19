公募基金規模突破29萬億

中評社北京3月19日電／據央廣網報導，3月18日晚間，中基協披露2024年2月公募基金市場數據顯示，截至2月末，公募基金總規模29.3萬億元，總份額28.02萬億份，基金數量11643只，三項數據均創新高。



截至2024年2月末，我國境內共有基金管理公司146家，其中，外商投資基金管理公司49家（包括中外合資和外商獨資），內資基金管理公司97家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司12家、保險資產管理公司1家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計29.30萬億元。



具體來看，2月末各細分類型基金規模環比均有增長。開放式基金規模創新高至25.49萬億元，所有子類型基金規模均上漲。封閉式基金規模則創新高至3.81萬億元。



基金份額方面，開放式基金份額總額創新高至24.44萬億份，貨基、股基、債基、QDII基金份額總額同樣再創新高，其中貨基、股基的規模增量較為顯著。混合基金的份額不增反降。



基金數量方面，債基、股基、債基、QDII基金、混合基金的產品數量同均有所增長，貨幣數量數量保持不變，開放式基金產品總數創新高至1.03萬只。封閉式基金規模雖創新高，但產品數量與份額總額雙雙下滑。