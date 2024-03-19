韓2月汽車出口51.6億美元同比減7.8%

中評社香港3月19日電／韓聯社報導，韓國產業通商資源部19日發佈的一份數據顯示，受新能源汽車銷量減少、春節長假等因素的影響，今年2月汽車出口額同比減少7.8%，為51.6億美元。單月出口已連續三個月減少，為2023年1月（49.8億美元）以來近13個月的最低值。



同期汽車出口量同比減少11%，為19.8653萬輛。按品牌看，現代汽車出口量減少13.9%，起亞減少19.2%，韓國通用增加19.6%，KG Mobility（原雙龍汽車）增加57.7%，雷諾韓國增加2.8%。按車型來看，現代科納（1.81萬輛）、雪佛蘭創酷（1.6018萬輛）、雪佛蘭創界（1.3887萬輛）、現代途勝（1.3311萬輛）、現代伊蘭特（1.1884萬輛）出口量較高。



按地區看，對北美地區出口額同比增長1%，對歐盟（-23.1%）、亞洲（-0.9%）、中東（-30%）、大洋洲（-8.2%）等地區的出口均減少。



值得關注的是，新能源汽車出口額為17.1億美元，同比減少15.3%，為自2022年11月以後近15個月以來的最低水準。



同期，汽車產量同比減少13.6%，為30.0459萬輛。按品牌來看，現代汽車（12.9877萬輛）和起亞（12.0019萬輛）分別減少19.2%和13.7%，韓國通用增加20.4%，KG Mobility增加5.2%。另外，2月汽車內銷11.5753萬輛，同比減少21.2%。其中，新能源汽車內銷4.0102萬輛，同比減少11.7%。