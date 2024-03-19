綠委問台灣是否會禁抖音？唐鳳：列危害產品

台數位部長唐鳳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月19日電（記者 張嘉文）美國眾議院對TikTok（抖音）祭出禁令，民進黨“立委”邱志偉今天在“立法院”總質詢時詢問“數位部長”唐鳳的政府相關立場。唐鳳說，境外敵對勢力可以實質控制，無論直接或間接，都叫做危害“國家”資通安全產品，簡稱危害產品。TikTok現在就是危害產品，包括在公部門及公部門的場域都列為禁用。



唐鳳說，台灣的界定和美國是相同的。至於是否涉及民間禁用，包括學校、公用場域、關鍵基礎設施、非公務機關等，這部分“行政院”還要審議。



美國眾議院近日以壓倒性多數通過法案，要求TikTok半年內從字節跳動（ByteDance）脫離，否則將受全美禁令限制。



邱志偉今天下午在交通組總質詢時提到，美國眾議院及印度相繼對抖音祭出禁令，政府目前的立場是什麼?



唐鳳說，政府的策略在最近幾年都是一樣的，境外敵對勢力可以實質控制，不一定直接控制，有時候間接控制，不管註冊在哪裡，都叫做危害“國家”資通安全產品，簡稱為危害產品，TikTok現在就是危害產品，包括在公部門及公部門的場域都列為禁用。



邱志偉追問，美國眾議院版本是全面禁用，台灣是不是也一樣？唐鳳說，美國眾議院的版本對於境外敵對勢力間接控制的想法，跟數位部送到“行政院”的資通安全法修法版本是一樣。



邱志偉再問，台灣跟美國是一樣的嗎？唐鳳說“界定是相同的”。

