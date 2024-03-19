死刑存廢　趙少康：大法官專斷將被吐沫淹死

前中廣集團董事長趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／保母虐童案引發公憤，“立委”研擬修法提高虐童犯的刑責。傳出“憲法”法庭將在4月針對“廢死”議題進行言詞辯論。中廣集團前董事長、資深媒體人趙少康19日表示，如果大法官只是想揣摩上意，執意用廢死作為蔡英文的卸任禮物，當心可能會被民眾吐口水淹死。



虐兒案後續效應延燒，中國國民黨多名“立委”提案修法，虐童者一律處無期徒刑或死刑。但對於死刑，“憲法”法庭排定4月下旬就死刑是否“違憲”，進行言詞辯論，且將納入“法庭之友”意見。中華人權協會理事長、國民黨中常委高思博發現，攸關“釋憲”結果的“法庭之友”名單中，僅國民黨明確反廢死，屆時可能作出“死刑部分違憲”判決。若如此，高思博認為，大法官們承擔了對抗民意的責任，在蔡英文520卸任前，這可能是許宗力等大法官送給蔡的人權成就禮物。



高思博18日呼籲執政黨，多重視被害者與其家屬的人權，不要只側重在保護犯罪者人權，籲請大法官應善體社會脈動、“國民”感情，平衡慎重處理，以維護司法尊嚴。



根據台媒報導，趙少康19日受訪，強調人命關天，特別是小朋友的生命才剛開始就不幸隕落，讓人格外不捨難過。對於5年前就發生過類似案件還重復發生，當然有深入檢討的必要。他呼籲應該重新檢視目前的轉介出養制度；政府也應該考慮和宗教慈善團體合作，或許在政府資源和民間愛心的結合下，更能夠發揮最大成效。



趙少康警告，如果民調八成都反對廢死，大法官沒有民意基礎，憑什麼做出廢死的決定？而且現在大法官都是蔡英文任命的大法官，單憑秉承、揣摩蔡英文的意思就能做這重大決定，如果這樣大法官會被大家吐沫而淹死。



趙少康表示，大法官一定要瞭解社會民情，不要獨斷獨行，以為可以關起門來愛幹嘛就幹嘛，如果敢做這樣的決議，社會會發起反對大法官運動。