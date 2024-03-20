香港各界答中評：支持通過23條

1月30日香港特區政府宣佈啟動23條立法公眾諮詢（來源：網絡資料圖） 中評社香港3月20日電（中評社報導組）落實基本法23條立法的《維護國家安全草案》3月19日經過立法會加開的大會恢復二讀辯論及三讀，並且在當晚獲得全票通過。23條立法自啟動公眾諮詢到立法過程備受各界關注，中評社持續採訪了20位來自香港各界的港區全國代表委員、立法會議員、工商界等人士，他們均表示支持23條立法，且普遍認為通過23條立法意義重大，有助於更好地築牢了安全屏障，確保香港的營商環境，保障香港市民及外來投資者的利益，讓香港輕裝上陣，共同齊心發展經濟。



全國人大代表、全國婦聯執委、香港立法會議員、香港中律協創會會長陳曼琪昨日接受中評社記者採訪表示，堅決支持《維護國家安全條例草案》( 下稱 《條例草案》)，並投贊成票。陳曼琪指出，國家安全是國家生存和發展的基石。國家安全是國家的事權。香港特區政府和立法會，透過本地立法，以普通法形式，將完成《基本法》第23條規定的維護國家安全本地立法及完善相關法律，向世界展示國家堅定不移、全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針。



陳曼琪說，《條例草案》符合憲法、國際法原則、國際慣例、保障人權國際標準，清晰訂明了危害國家安全的界線。作為一名律師，她認為《條例草案》實事求是，鞏固了香港法治的核心價值及確保司法獨立免受境外勢力干預，符合香港實況，強化香港作為國際大都會的國際營商法治環境，亦有利於香港繼續發展成為國際法律服務中心。作為婦女界一員，她認為國安便家安，《條例草案》讓家人及下一代在香港這個家生活得更安全安穩、謀發展、尋理想、找幸福。



陳曼琪還指出，自己特別支持《條例草案》就國家安全教育等事宜提供意見或發出指引的條款。法律及教育並重，有助港人鞏固國民身份認同。她認為，香港維護國家安全教育推廣可從四方向推進發展：一，《條例草案》通過後，以多元化、大眾化、清晰易明、多種語言的的形式和方法，盡快向社會各界及國際宣傳解說《維護國家安全條例》；二，香港法律的專業課程將更有系統的教授香港維護國家安全的法律制度和執行機制；三，向業主立案法團、法團校董會等提供維護國家安全和推廣國安教育等的指引；四，充分善用婦女界的力量，建設良好的家庭家教家風，鞏固國民身份認同和推廣中華傳統文化，這些都是推廣國家安全教育的要素。

