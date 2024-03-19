藍促蔡登太平島　民進黨：國民黨別作秀

民進黨國際部主任兼發言人李問。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／針對中國國民黨“立委”江啟臣等人呼籲蔡英文登太平島，民進黨國際部主任兼發言人李問今日透過新聞稿表示，太平島屬於“中華民國”“領土”，“我國”捍衛“主權”的決心無庸置疑。請國民黨不要拿太平島作秀，“國安”議題不容兒戲，請國民黨多看看國際新聞，不要自曝其短。



李問表示，南沙群島短短兩週前，3月5日才發生中共海警以水砲攻擊菲律賓船隻的事件，全世界都在關注中菲水砲衝突，區域緊張情勢持續升溫，還沒完全化解。



國民黨籍“立法院”“外交國防委員會”召委馬文君今天下午表示，已向“國防部”提出申請，規劃5月第二週赴太平島視察。



李問說，若在錯誤的時間點，要求“國家元首”前往高風險地區，凸顯國民黨對南海議題完全陌生，不是沒做功課，就是別有居心。相信沒有任何一個南海周遭的聲索國，會在這個時間點派“元首”前往南沙群島現場登島。全世界都知道，難道衹有國民黨不知道?



李問表示，南海情勢三月份緊張加劇，全世界都在關注中菲海上衝突，國民黨評論國際敏感議題時，千萬要先做功課，先上網看看國際新聞。



李問表示，近年來南海區域的緊張情勢不斷升溫，今年三月初，中共企圖阻擋菲律賓船隻在南沙群島的“仁愛暗沙”進行運補，中國海警甚至用水砲攻擊菲律賓船隻、並發生船隻衝撞，引發全世界關注。很顯然，南海情勢緊張的源頭，是因為中共在南海強勢的挑釁行為。包括中共在南海建造人造島礁駐軍、海警與海上民兵不斷騷擾，觸動國際敏感神經，造成區域情勢緊張。



李問表示，“我國”政府堅定捍衛太平島“主權”，對於太平島基礎設施的經費投入，就是最好的證明。蔡英文對南海議題的立場秉持“擱置爭議，共同開發”的原則，對太平島的定位非常明確，作為“人道救授、國際運補與科學研究基地”，希望持續為區域做出貢獻。



李問稱，台灣會善盡維護區域和平的責任，目前正與理念相近國家共同協力合作，努力確保區域情勢穩定。對於中共持續在南海以騷擾或挑釁行為干擾其他國家，相信國際社會無法認同。