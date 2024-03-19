疑受性招待！陳宗彥否認化名陳董　微信打臉

陳宗彥。（中評社 資料照) 中評社台北3月19日電／“行政院”前發言人陳宗彥先前擔任台南市府新聞處長及民政局長期間，被控接受酒店業者性招待，還施壓市府，協助酒店變更使用工程，雖然陳宗彥彈劾案未成立，“監察院”今（19）日卻發稿指出，陳宗彥辯駁酒店業者Line截圖的陳董不是他，“尚難採信”，該部分已移請台南地檢署併案調查，對於陳宗彥洩漏變更工程資料給業者，也要求台南市政府檢討改進。



“監察院”上月20日召開審查會，以2：11彈劾陳宗彥不成立。“監院”今發稿指出，台南地檢署偵辦酒店業者妨害風化案件的監聽譯文、Line畫面截圖等卷證資料，顯示陳宗彥疑似在2012年、2013年間8次接受酒店業者性招待，Line畫面截圖的“小芸”也在酒店會計記載筆記本出現3次，顯示“小芸”當時確在酒店工作。



“監院”指出，雖然陳宗彥坦承截圖Line圖貼是他本人，但否認是“陳董”，不過依據監聽譯文及Wechat聊天室2013年翻拍畫面，“陳董”就是任職於市政府且協助“縮短流程時間”者，顯然就是時任民政局長的陳宗彥，因此陳辯稱“陳董不是我”，尚難採信。



“監院”表示，陳宗彥雖主張監聽譯文內容是酒店業者間的，跟他沒關係，但仍函請台南地檢署提供陳宗彥案件之監聽譯文，但地檢署稱該案已重啟偵查，無法提供，因此全案將移請地檢署併案調查，釐清案情。



另外，陳宗彥涉及協助酒店業者向台南市政府所屬相關機關關切“視聽歌唱場所變更使用工程”申請案，“監委”王美玉、林國明、蘇麗瓊指出，根據酒店業者譯文、Line畫面截圖等資料顯示，陳宗彥2013年確實有協助關切，但陳接受詢問時坦言“有請辦公室秘書詢問案件進度並告知業者，但絕對沒施壓”。



“監委”檢視台南市政府所屬相關機關受理該案的處理流程，消防局多次函請補正，直至第四次函復才符合規定，尚難謂有施壓，但對於消防局將內部會辦進度告知，陳宗彥再洩漏給業者部分，已違反相關規定，台南市政府應檢討改進。