黃崇仁透露　賴清德強調會盡力維持兩岸和平

力積電董事長黃崇仁受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月19日電（記者 盧誠輝）賴清德今日下午密訪竹科與各半導體產業業者進行閉門會談，力積電董事長黃崇仁會後表示，賴清德除與業者談水電與土地等各方面的議題，也強調會延續蔡英文的政策，盡力維持兩岸和平，而他也希望兩岸和平，才能讓台灣的半導體產業繼續留在台灣發展。



賴清德今日下午到新竹科學園區同業公會與半導體界大老閉門密談，包括力積電董事長黃崇仁、聯發科共同營運長顧大為、創意總經理戴尚義、華邦電總經理陳沛銘、科學園區同業公會理事長李金恭、台灣半導體產業協會理事長侯永清、“經濟部長”王美花與“國科會主委”吳政忠等人都出席。



黃崇仁在會後接受媒體聯訪時表示，賴清德此行主要是表態會繼續支持半導體業，但現在半導電業有包括綠能和土地等問題需要解決，賴表達政府會在水電和土地等各方面全力支持，至於環保減碳等議題也都有傾聽業者的意見，整體上就是希望台灣能繼續發展半導體產業。



黃崇仁指出，台灣的半導體業在未來20年到30年是比較沒有敵手的，因為現在美國非常重視台灣的發展，光是看美國最大記憶體公司美光科技（Micron）的DM（記憶體）產能全部在台灣，就可以知道台灣在世界經濟體上是非常重要的樞紐，所以他對未來台灣的半導體產業仍充滿信心。



黃崇仁提到，賴清德強調上任後會盡量延續蔡英文的各項政策，尤其是維持兩岸和平，而他也認為政策的延續很重要，不要改來改去，這也給台灣半導體產業帶來信心，讓半導體產業可以繼續留在台灣走下去，只要政府願意在背後支持，政策能夠延續，台灣半導體產業就能繼續發展。



黃崇仁說，也因為半導體產業的努力，成為支撐台灣安全的原因之一，像是印度總理日前在國會談半導體就講到台灣，表示台灣的半導體實力已經被各國肯定，而既然台灣有這麼強的科技實力，也可以讓國際間更加重視台灣，甚至連英國都想來台灣，因為英國沒有半導體廠，沒有台灣，英國就什麼東西也不用做了，另外像是德國也一樣，因為如果台灣癱瘓了，德國的汽車產業也不用做了。



黃崇仁強調，台灣應該在這個基礎上繼續經營，因為光是半導體產業就占台灣GDP的12%到15%，他有信心台灣半導體產業能繼續成長，因為AI硬體就是台灣的強項，當全世界都需要台灣半導體產業的時候，台灣就已經成為全球AI硬體的首都。

