不倫戀判賠75萬Kolas：提上訴還我尊嚴

Kolas Yotaka。（中評社 資料照) 針對涉不倫已婚隨護一審判賠新台幣75萬。Kolas臉書發文表示，已提出上訴還我尊嚴。（照:Kolas Yotaka臉書） 中評社台北3月19日電／前“總統府”發言人Kolas Yotaka涉競選花蓮縣長期間，與李姓已婚隨護傳出不倫戀；李妻提告侵害配偶權，求償新台幣100萬。花蓮地院一審今天宣判，判Kolas應給付75萬元。對此，Kolas Yotaka回應，政治場，是血腥的戰場，這條爭取恢復名譽的苦路還沒結束，“我已經提出上訴，在花蓮高分院見”。



Kolas透過粉專強調要“上訴還我尊嚴”。她指稱，去年媒體大篇幅報導，“誣指”她在2022年競選花蓮縣縣長期間與李姓隨扈“不倫”。全篇報導的基礎只來自一場官司，但花蓮地院判決結果讓她跟律師相當震驚，“在毫無證據的前提下，做出先入為主的不公判決。我知道我面對的不是衹有一個人，背後是一群人。我當然要上訴，我不會輸。”



Kolas Yotaka說，審判過程中，原告所提出的唯一的證據是與李姓隨扈的line文字對話，其中從未談到計劃同居、共同購屋等事實，地院之判決認定欠缺證據，與事實不合。另外，Kolas Yotaka提到，法院所稱在結束隨扈關係後，仍然有大量對話往來，卻忽略是對方因長達5年服用抗焦慮藥物後多次要求與她對話，她多次拒絕。



Kolas Yotaka強調，她在法庭上一一說明並提出證據，立場從未改變：鏡週刊報導不實，我從未與隨扈不倫、從未計劃同居、從未有親密接觸。但我的說法從未被以相同篇幅並陳。



Kolas Yotaka說，花蓮地院一審過程中，李妻訴狀以鏡週刊為本，但鏡週刊對她提出的重大指控，卻一次都沒有向她及李姓隨扈查證剪接過的Line對話內容，“一次”都沒有。反之，我向鏡週刊要求查證被多次遭記者拒絕。鏡週刊非但未經我許可錄音，還剪接、拼湊、編造、P圖（例：團體照P成雙人照，把帽子包包照片P入某民宿稱“同住”“愛巢”），記者逕自捏造咸濕的對話情節誤導讀者（例：把“聖母峰”“登山”說成性行為），慫恿觀眾點閱、分享、叫罵，形成輿論心證。



最後，Kolas Yotaka說，政治場，是血腥的戰場，這條爭取恢復名譽的苦路還沒結束，“我已經提出上訴，在花蓮高分院見”。