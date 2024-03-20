中評關注：盧秀燕觸角遍全台　更上層樓立基穩

左起，王美惠、盧秀燕、許淑華及高虹安。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台中3月20日電（記者 方敬為）離2028大選還有一段時間，國民黨台中市長盧秀燕已被點名藍營熱門人選，從近期民進黨府院黨“密集關切”中市府的舉措來看，綠營也視盧為假想敵，由於盧秀燕主導兩個跨縣市平台涵蓋11縣市，加上盧市府借將出去的人才遍及北中南地方政府、“立法院”，都將成為更上層樓的立基，即使2026市長任滿，政壇影響力仍不容小覷，動見觀瞻，其來有自。



2024大選國民黨吞敗後，2028能夠代表藍營出面角逐的人選，目前政壇普遍認為盧秀燕最有可能，論聲望、資歷、民調表現、選舉成績，盧秀燕確實是藍營內現階段最佳人選。



民進黨也將盧秀燕視為頭號假想敵，近期在食品安全、居住正義等議題針對盧市府發動攻勢，畢竟盧秀燕雖然不曾在大選議題有過相關表態，但是在行動上卻難以忽視，盧秀燕日前出席新北市長侯友宜邀約的非綠縣市長交流活動，隨後18日就召開其發起的“女性縣市長聯盟”會議，加上台中市政府還有主導中台灣8縣市的“中台灣區域治理平台”，近期又傳出盧秀燕今年規劃訪問美國，不免引發聯想。



地方政壇普遍認為，盧秀燕對角逐大選雖然態度低調，但相關布局卻已見端倪，盧秀燕上任後先是擴大中台灣區域治理平台，從原本的4縣市增加至8縣市，並宣布成立“女性縣市長聯盟”，兩個跨縣市平台就涵蓋台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣共11個縣市，影響力不容小覷。



此外，盧秀燕的處事作風強調與人為善、廣結善緣，她上任以來，盧團隊許多人馬借將到外縣市，包括台南、雲林、南投、新竹、台北等地方政府都有盧團隊的人馬，最近連“立法院”總務處長出缺也是從台中市政府借將，外界因此盛傳盧秀燕與“立法院長”韓國瑜“盧韓結盟”，盧秀燕的觸角可說是遍及全台。另外，對跨黨派人士也不吝送暖，延攬參選台中市“立委”落選的台灣民眾黨蔡壁如出任有給職顧問，搭建起藍白合作橋梁。

