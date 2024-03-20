陸配入籍案　賴幸媛語中評：兩岸非國與國

馬政府時代的陸委會主委賴幸媛。（中評社 資料照） 中評社彰化3月20日電（記者 方敬為）民進黨17名“立委”12日提案主張，陸配要取得台灣身分證必須先宣誓放棄大陸公民資格，效忠、認同台灣才能入籍。馬政府時代的陸委會主委賴幸媛接受中評社訪問表示，不同意該說法，陸配入籍是依據《兩岸人民關係條例》，兩岸非國與國關係，沒有所謂效忠的問題。她呼籲執政黨人要改善兩岸關係，須調整對立思維，多一些人道角度，或許有所幫助。



中國國民黨“立委”提案修法，陸籍配偶取得身分證年限從原先的6年放寬為4年。民進黨“立委”黃捷等17人則提出對案，主張修《兩岸人民關係條例》部分條文，要陸配入籍應宣誓效忠，才能取得台灣戶籍。



賴幸媛表示，陸配入籍台灣是依據《兩岸人民關係條例》，既然兩岸不是國與國關係，就沒有所謂效忠的問題。且僅針對陸配要求宣誓效忠，有歧視之虞，無助改善兩岸關係，反而恐怕讓兩岸對立加深，負面效應堆疊，不利穩定台海情勢。她認為，執政黨人要審慎思考。



她提到，尤其兩岸之間是特殊關係，陸配要拿到“中華民國”身分證的前提是要喪失大陸原籍，也就是“戶籍”。而兩岸關係依法是以戶籍定義兩岸人民，而非國籍，所以效忠的說法，她無法同意。



賴幸媛認為，台灣是一塊島嶼，過去400年來就是一套移民史。無論是大陸配偶或者外籍配偶，只要來到台灣，在台組成家庭，育有第二代甚至第三代，就是生活在台灣這塊土地上的族群之一，若要主張效忠，恐怕沒完沒了。應該從族群平等、人權平等的角度來看，少一些對立思維，多一些人道角度，對兩岸關係才有正面影響。

