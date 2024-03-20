周陽山語中評：擔心犧牲金門來促發兩岸戰爭

周陽山曾任教金門大學，落籍金門17年。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）曾任教於金門大學、落籍金門17載的周陽山接受中評社訪問表示，民進黨政府藉金門事件強調“主權”與治權，如今騎虎難下。當綠營打破過去數十年的兩岸默契，中國大陸派海警編隊進入金廈“禁止、限制水域”執法，就是將過去的默契、模糊明確化，凸顯沒收了原來的默認空間。



周陽山指出，最近兩岸關係發生這麼多的事件，或者是民進黨政府希望造成兩岸關係緊張，甚至是製造兩岸衝突，目的是一方面試探中國大陸的耐性，一方面則試探美國的底線。但台灣需要注意的是，雖然大陸官方主流意見還是以和統為主，但大陸民間支持武力的聲音已經越來越多，這是民進黨政府在運作兩岸關係上極度不智的方向，造成兩岸民心向背的巨大損失。



周陽山說，214金門撞船事件演變至今折射出的兩岸關係，就是只要違背九二共識、民進黨政府做些凸顯“主權”與治權的小動作，大陸就絕對不會容忍，且會透過具體行動，進一步限縮“台獨”的企圖與空間。另一方面，大陸海警與台灣海巡在無涉主權、治權的急難救助層面，仍是維持過去合作的空間。



周陽山是美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任陸委會諮詢委員、“立委”、“監察委員”、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授、金門大學國際暨大陸事務學系教授。學術專長為政黨體制與民主選舉、東歐與俄羅斯政治、當代中國大陸政治體制、近代中國思想史等。

