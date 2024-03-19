韓駐俄使館籲俄允許被拘韓國人接受領事探視

中評社香港3月19日電／韓聯社報導，韓國駐俄羅斯大使館近日請求俄羅斯外交部積極考慮允許涉嫌間諜罪被俄方拘押的韓籍傳教士白某接受領事探視。



韓駐俄使館方面18日接受韓聯社記者電話採訪時表示，在現階段確認白某人身安全是當務之急，使館將繼續向俄方傳達韓方關切。使館方面幾乎每天都與俄羅斯外交部取得聯繫，呼籲俄方儘快允許白某接受領事探視。俄羅斯大選也已結束，使館請求俄方予以積極考慮。



使館方面不斷向俄羅斯外交部申請領事探視，以確認白某的健康狀況以及其人權是否受到侵犯。俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃13日在記者會上就有關提問表示，俄方正在與韓方保持緊密接觸。結合韓國駐俄大使館的請求，俄方正在研討安排白某接受領事探視的可能性。



但截至目前，俄羅斯外交部向韓方只表示“正在努力”，並未給出探視時間等具體答覆。白某的健康狀況等資訊也尚不得而知。因此使館方面借俄羅斯大選結束之機敦促俄羅斯外交部積極考慮領事探視事宜。



白某近10年來在俄羅斯濱海邊疆區和哈巴羅夫斯克邊疆區等地為朝鮮勞動者等人員提供人道主義援助。他今年1月從中國經陸路前往符拉迪沃斯托克後被俄羅斯聯邦安全局（FSB）抓獲，之後被送往莫斯科的列福爾托沃監獄關押。