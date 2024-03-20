介文汲：蔡登太平島強化兩岸連結　美不願意

台駐紐西蘭前代表介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）耗資新台幣17億元的太平島“港側浚深及碼頭整修工程”傳出將舉行啟用儀式，但蔡英文並未有登島打算。台駐紐西蘭前代表介文汲接受中評社訪問表示，“蔡英文不敢去”，520卸任前都不敢去，因為美國不會讓蔡去。蔡若登太平島會強化兩岸連結關係，“這個不是美國想要”，蔡如果強行要去，美國會生氣。



介文汲為政治大學外交系、比利時布魯塞爾自由大學國際關係系雙碩士，曾任台駐美代表處國會組組長、駐美代表處政治組組長、“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等，在外交系統有30年工作經歷。



蔡英文可能在卸任前登太平島嗎？介文汲表示，蔡英文不敢去，因為美國不讓她去。蔡英文現在只怕美國，她不用靠選票，因為要卸任也不需要人民，加上博士學位還是一個問題。他表示，蔡英文卸任前都不會登太平島，美國會認為台灣在南海議題上就算不能支持美國，也希望台灣不要吭氣。



蔡英文現在去太平島，會讓南海情勢升溫或是中美關係受到影響？介文汲表示，蔡英文若登太平島會把南海局勢搞得更複雜。原來“中華民國”在南海有一塊拼圖，是中國大陸的9段線，那是追尋“中華民國”的11段線，大陸對於南海主權是源自於“中華民國”對於南海主張，是能找到的合理源頭。美國當然不希望這件事情太過聲張，最好大家都沒注意。



他指出，“蔡英文登島會強化兩岸連結關係，這個不是美國想要”，因此美國不希望蔡英文去。蔡若執意去太平島，美國會生氣。他強調，蕭美琴上任前訪美，加上不希望蔡英文登太平島，美國向來對於台灣著力很大。蔡英文要聽美國的話，賴清德上台也是要聽美國的話。



介文汲表示，過去陳水扁、馬英九都是卸任前去太平島，任內也不會讓他們去。馬英九卸任前去，是因為不怕美國。至於會建議賴清德去嗎？他說，美國不會讓賴清德去，美國可能叫蕭美琴去就好，畢竟蕭是美國的自己人，比較好交辦事情。蕭美琴去美國就是傳達美國意思給賴清德。



中國國民黨建議蔡英文登太平島？他表示，只要是“中華民國總統”就應該去。但他認為，蔡英文520卸任前都不會，卸任後也不會去。