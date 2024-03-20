力積電黃崇仁建議讓半導體業組團隊蓋核電廠

力積電董事長黃崇仁。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月20日電（記者 盧誠輝）針對台灣電費調漲議題，力積電董事長黃崇仁19日受訪表示，非核家園已經喊了這麼多年了，但綠電暫時還是無法完全取代核電，隨著全球核電的進步，台灣應重新考慮重拾核電的可能性。或是乾脆交給半導體產業自組成團隊來蓋核電廠，不要跟民生用電有衝突，否則調漲電價後，光是一家半導體公司一年就要多付新台幣好幾億元的電費。



黃崇仁19日與多位竹科半導體產業大老在新竹科學園區同業公會與賴清德閉門會談，包括聯發科共同營運長顧大為、創意總經理戴尚義、華邦電總經理陳沛銘、科學園區同業公會理事長李金恭、台灣半導體產業協會理事長侯永清、“經濟部長”王美花與“國科會主委”吳政忠等人都出席。



針對調整電價可能對台灣半導體產業帶來的衝擊？黃崇仁指出，台灣的電價確實比全球各國都低，但因台電實在已經虧損到動彈不得的地步了，連通膨都那麼厲害，所以不得不漲，這也是沒辦法的事。就算不願意接受也只能勉強為之，但在電價調漲後，光是一家半導體公司一年就要多付好幾億元的電費。



黃崇仁說，綠能供電大家都還在繼續努力，但非核家園已經講了那麼久了，台灣應該重新去審視全世界的核電技術有沒有更進步與更安全，而不是一成不變，這就是台灣半導體產業的心聲。因為核電成本確實比較低，像核三廠的成本是一度一毛多，但若去外面買綠能電，一度是幾塊錢，所以綠電暫時還是無法完全取代核電。



黃崇仁強調，他知道全世界各國都想要節能減碳，但若光靠綠能無法完全解決供電問題的話，台灣還是應該重新考慮去使用一部分的核電。希望政府能重新思考，或是乾脆交給半導體產業自組團隊來蓋核電廠，讓產業用電自給自足，不要跟民生用電有衝突。

