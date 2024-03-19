國務院港澳辦：築牢安全根基 加快由治及興

國務院港澳事務辦公室發文截圖 中評社香港3月19日電／國務院港澳事務辦公室發文稱，今天，香港特區立法會全票通過《維護國家安全條例》（以下簡稱“香港國安條例”），順利完成基本法第23條立法，進一步落實特區維護國家安全的憲制責任，實現了包括香港同胞在內的全國人民期盼已久的共同願望，在新時代新征程“一國兩制”事業發展進程上具有重要裡程碑意義。我們對此完全支持和熱烈祝賀！國安才能港安，國安才能家安。保國家安全，就是保“一國兩制”，就是保香港繁榮穩定，就是保外來投資者的利益，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉。香港國安條例的制定實施，必將進一步築牢香港發展的安全根基，推動香港加快實現由治及興。



一、香港特區積極履行維護國家安全憲制責任，充分彰顯愛國愛港新氣象



國家安全關乎國家核心利益，在任何國家都是頭等大事。維護國家安全立法屬於中央事權，中央通過香港基本法第23條授權并要求特區自行立法禁止危害國家安全的行為和活動。然而香港特區成立後，由於反中亂港勢力和外部敵對勢力不斷“污名化”“妖魔化”阻撓破壞，該項立法遲遲未能完成，成為香港特區維護國家安全的一大漏洞和執行基本法的一大缺陷。特別是2019年“修例風波”中“港獨”猖獗、“黑暴”肆虐、“攬炒”橫行，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰“一國兩制”原則底綫。中央審時度勢，果斷采取制定實施香港國安法和完善香港特區選舉制度等一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，使香港發展重回正軌。香港社會越來越深刻地認識到，維護國家主權、安全、發展利益是“一國兩制”方針的最高原則。沒有國家安全，“一國兩制”和香港繁榮穩定都無從談起。在香港國安條例制定過程中，香港特區方方面面展現出充分的自覺、高度的認同和堅定的意志，支持立法成為全社會的主旋律。



——特區政府敢於擔當、善作善成。李家超行政長官在2023年施政報告中明確提出2024年完成23條立法。特區政府有條不紊展開嚴謹扎實的准備工作。今年1月，特區政府啓動立法的公衆咨詢，發布長達80多頁的咨詢文件，詳盡介紹了立法的目的、原則、方式和要點，并通過舉辦咨詢會等多種形式，認真聽取各方意見建議，及時解疑釋惑。條例草案提交立法會審議後，特區政府官員深入細致回答議員提出的上千條問題，對各個條款作出具體清晰的解釋說明，同時認真聽取議員意見，積極研究吸納，充分展現了責任擔當和科學、專業的精神。

