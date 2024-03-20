邱進益：特朗普上台對大陸有利　對台灣不利

前海基會副董事長邱進益接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）年底美國總統大選將再次上演拜登對決特朗普，對於特朗普可能再重新執政，影響美中台三邊關係的議題，前海基會副董事長邱進益向中評社表示，特朗普如果重新執政，對大陸有利，對台灣不利，很簡單的原因就是特朗普是商人性格，有利可圖時什麼都可以談，尤其在他心目中，台灣僅是辦公桌上的筆尖，為了美國的利益，他隨時可以犧牲台灣。



邱進益認為，尤其特朗普可以和中國大陸討價還價，要很多東西，而大陸只要政治上拿下台灣就行，這種狀況之下，台灣不能讓美國犧牲掉，所以唯一的辦法，就要想方設法逐漸向中國大陸靠攏，與其將來被特朗普出賣，不如現在重新扮演尾巴搖狗的那條尾巴角色，有主動、可控的空間。



外交官出身的邱進益曾於李登輝任內擔任“總統府”副秘書長、發言人；國家統一委員會研究委員會召集人、執行秘書，也曾任駐斯威士蘭代表、駐新加坡代表等。30年前舉世矚目的辜汪會談，當時身兼海基會副董事長和秘書長的邱進益，是談判主力之一，協助辜振甫打開兩岸交流的僵局。



美國4州12日舉行民主、共和兩黨的總統人選初選，拜登在拿下喬治亞州後篤定取得民主黨提名；數小時後，華盛頓州投票結束，特朗普也確定獲得共和黨提名。兩人將重演美國自1956年後首次由同一組候選人再次對決的狀況。



邱進益接受中評社訪問時對此表示，特朗普在美中台三邊關係中是一個不可預測的變數，目前各方都估計，特朗普有可能重新回來執政，但這是對中國大陸有利，對台灣不利，因為特朗普只要有利可圖時，是可以談的。



從這角度來看，中國大陸可能也希望特朗普當選，邱進益說，因為拜登到底是老政客，這幾年都是以聯盟政策為主，等於回到1950年的圍堵政策，但特朗普不一樣，美國利益至上、脫群，所以只要中方在貿易上對美方有所讓步，反而容易達成協議。

