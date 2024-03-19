鄭翔玲：23條成功立法　加速實現固治促興

鄭翔玲：今後香港可以進一步發揮背靠祖國、聯通世界優勢，集中精力拼經濟拼發展拼民生改善，加速實現固治促興，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。 中評社香港3月19日電／香港中華聯誼會會長鄭翔玲19日表示，熱烈祝賀、堅定支持立法會全票通過《維護國家安全條例》，完成歷史使命，讓國家安全進一步受到保障，為香港長治久安奠定堅實基礎。



鄭翔玲表示，回歸以來，由於維護國家安全缺乏屏障，香港經歷風雨挑戰，內憂外患不斷，特別是2019年由修例風波演變出來的港版“顏色革命”，讓廣大市民充分認識到維護國家安全的極端重要性。香港國安法實施以後，社會迅速穩定下來，克服疫情挑戰，經濟回穩向好，國際金融中心地位更加穩固，投資者對香港的信心有增無減，市民福祉受到保障，香港迎來由亂到治重大轉折，由治及興邁出堅定步伐。基本法第23條成功立法，徹底阻塞了香港維護國家安全的漏洞，全體立法會議員89張贊成票，代表了全港市民的強烈心願。



今後香港可以進一步發揮背靠祖國、聯通世界優勢，集中精力拼經濟拼發展拼民生改善，加速實現固治促興，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。



同日，香港中華聯誼會也熱烈歡迎立法會通過《維護國家安全條例》。



該會指出，2024年3月19日，立法會表決通過了《維護國家安全條例》，這是香港具有歷史性意義的重要時刻，特區維護國家安全制度的漏洞和短板得以彌補，回歸26年多的歷史欠賬得以償還，香港繁榮穩定、長治久安的根基得以鞏固，香港社會“國安港安、國安家安”的人心所向、民之所盼得以實現！香港中華聯誼會對《維護國家安全條例》的通過表示熱烈歡迎、堅決支持！



基本法23條訂明，香港特區應自行立法維護國家安全。落實23條立法，是香港特區的“必答題”，不是“選擇題”，天經地義、義不容辭。《維護國家安全條例》是香港特區切實履行基本法、全國人大“5.28”決定和香港國安法明確規定的憲制責任和法定義務的重要舉措，順應民意、合情合理，程式完備、內容優質，保障人權、維護法治，是護航“一國兩制”之法、維護安全繁榮之法、保障長治久安之法，是繼香港國安法、完善選舉制度後的又一重要里程碑。



香港中華聯誼會強調，本會堅信，《維護國家安全條例》和香港國安法必將形成全方位、高效率的維護國家安全“組合拳”，保障“一國兩制”行穩致遠，保護香港繁榮穩定和市民福祉，令“東方之珠”更加璀璨！