快評：台軍金門實彈射擊　敏感時刻火上加油

中評社快評／台灣陸軍金門防衛指揮部近日公告，4月將在金門本島、烈嶼、猛虎嶼、後嶼等地進行地面武器對海實彈射擊，周邊海空域在射擊訓練期間將進行警戒、管制。台灣軍方宣稱此為例行性常態訓練射擊，沒有針對性。



“2·14”惡性撞船事件發生一個多月，迄今還未解決，金廈海域風高浪急，台軍此際公告將在金門實彈射擊，是在敏感時刻火上加油。民進黨當局顯然無意為事件降溫，無心解決事件，甚至刻意挑釁、存心升高對抗。



大陸海警、海監、漁政等多個海上執法部門近期已經在金廈海域開展常態化執法巡查行動，大陸清淤船近期也已對劉五店航道進行疏浚作業。台軍在金門進行實彈射擊，會被視為試圖以軍事手段進行威壓和恫嚇，是試圖重新管制相關海域之舉。



“2·14”惡性撞船事件涉及到兩岸關係的敏感時間點與地點，牽涉到未來兩岸關係的走向。台軍計劃在敏感時刻於金門進行實彈射擊，不能以普通的演習看待，這是惡意行為、政治冒險，甚至是軍事冒險，後果極其嚴重。



中評社19日發表的“中評專論：如何看待金門惡性事件？”一文中提到，“兩岸博弈經驗告訴我們：對付民進黨當局最有效的辦法之一，就是‘以戰止戰’，只要其敢於做有損於國家利益、有損於兩岸感情的事，大陸就給予其實實在在的傷害。”



大陸方面密切關注台軍於金門動態，隨時以強硬手段和措施回應。奉勸台方懸崖勒馬，停止金門實彈射擊計劃，儘速解決“2·14”惡性撞船事件，停止挑釁，勿讓兩岸對抗升級、勿低估大陸的決心和反應。