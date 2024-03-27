社評：中國吸引外資進入新階段

中評社北京3月27日電(評論員 喬新生)國務院辦公廳印發《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》（國辦發〔2024〕9號），決定擴大市場准入，加大政策力度，優化公平競爭環境，暢通創新要素流動，完善國內規則對接國際高標準。這標誌著中國吸引外資進入新階段。



上個世紀80年代，中國實行對外開放政策，吸引外資，“以市場換技術和資金”。外資紛紛進入中國市場，中國經濟呈現繁榮景象。然而，中國很快意識到，資本具有雙重性，一方面，外國資本進入中國市場可以加快生產要素配置，促進生產力發展。但是另一方面，外國資本進入中國有可能會出現資本雇傭勞動的現象。外國資本進入中國市場，一方面填補了中國產業空白。但是另一方面，也給本地企業帶來巨大的衝擊。中國一些民族品牌，譬如天府可樂，隨著外資進入逐漸銷聲匿跡。之所以出現這種現象，是因為外國資本進入中國，是為了搶灘中國。部分跨國公司不追求短期，他們看中的是中國市場發展前景，因此，花費高價購買中國商標之後，將其雪藏起來，推廣使用自己的品牌。這種借助於中國企業的銷售網絡，推銷外國品牌的做法，導致中國許多民族企業紛紛破產倒閉，中國經濟結構發生了顯著變化。



進入本世紀後，西方國家通過向新興市場經濟國家轉移生產線，追求高額利潤。中國抓住有利時機，大力發展來料加工產業，引入西方國家跨國公司，完善中國工業體系。但是，由於對國際資本經營模式缺乏瞭解，因此，組建合資企業的過程中，出現了許多意想不到的問題。譬如，一些西方國家汽車製造企業在中國設立合資工廠，在中國市場上銷售合資企業製造的汽車，價格相對較高，但是，合資企業虧損嚴重。之所以出現這種現象，重要原因就在於，西方國家通過關聯交易，已經從供應主要零部件，獲得了豐厚的利潤。



進入網絡經濟時代，外國資本更是長驅直入，通過投資中國電子商務企業，控制了中國的網絡經濟。外國資本採用“協議控制”的方式，將企業總部設立在加勒比海地區，經營範圍集中在中國市場，通過“離岸”經營活動，從中國市場獲得風險投資利潤。可以這樣說，中國在吸引外資方面，取得了巨大的成就，但是，也積累了豐富的經驗和教訓。



此次國務院出台的行動方案，就是在《中華人民共和國外商投資法》基礎上，進一步優化投資環境，全面取消製造業市場准入清單，更大力度、更大範圍吸引外資。

