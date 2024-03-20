賴清德老家違建將通案處理　藍委諷賴皮部

藍委許宇甄拿著“賴皮部”手板要放在台“內政部長”林右昌面前。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）2024大選期間，賴清德新北市萬里老家違建問題吵翻天，遭民眾戲稱為“賴皮寮”。台“內政部長”林右昌20日表示，月底就會將通案處理原則確認清楚。但中國國民黨“立委”許宇甄則認為，這是“內政部”要用通案方式，幫賴清德解套，是在為520之後鋪路，“內政部”應更名為“賴皮部”。



接著，許宇甄拿著一張綠底“賴皮部”的手板，直接走到備詢台前放在林右昌面前，林則急忙解釋，我們處理的是全台通案原住民、林務區、礦區的問題，請委員不要這樣貼標籤，這樣對公務員很不公平。許宇甄也不理會，放下手板後轉身就走，林右昌全程不願碰手板，民進黨“立委”王美惠見狀，只能上前把手板拿下。



“立法院”內政委員會邀請“內政部長”林右昌、國土管理署長吳欣修、“原民會副主委”谷縱·喀勒芳安就“國土計劃推動辦理情形”進行專題報告，並備質詢。



許宇甄詢問，去年大選期間，藍綠白三組候選人都有土地爭議問題，其中，台灣民眾黨主席柯文哲持分的農地非農用，3月18日已恢復農用狀態，這樣的處理態度是否該給予鼓勵？林右昌回應，違規使用依法改正，這本就是該做的。



許宇甄追問，賴清德萬里老家違建問題也被討論很多，賴清德萬里老家是否符合違建定義？林右昌說，這在選舉期間講過很多次，不是個案問題而是通案，因為政府在那段時間沒辦法完成相關程序，造成目前的狀況，我們應該來幫忙解決。

