蔡不登太平島因美國反對？吳釗燮：沒談過這

吳釗燮答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）對於蔡英文要不要登太平島的議題，朝野各黨今日在“外交及國防委員會”都有詢問，中國國民黨“立委”徐巧芯質詢問到，蔡不去登島，會不會被外界解度是因為偏向美國支持菲律賓，我們就不敢違背美國？“外交部長”不吳釗燮回應說，我們不會這樣解讀，最近有媒體說似乎提到美方有給蔡英文壓力，“我要清楚說明沒有這個壓力，美國沒有跟我們說到這個議題”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”吳釗燮進行業務報告。



徐巧芯質詢問到，維護主權是否“元首”責任？吳釗燮說，是整個政府的責任。徐又問，維護主權“元首”登太平島對於維護領土主權有沒有加分？吳釗燮則說，這是兩回事，太平島是我們主權，去不去都不會改變太平島主權地位。



吳釗燮強調，不能說有沒有加分，太平島主權就在那邊，駐軍就在那邊，海巡人員都在那邊，存在很久會持續下去。



徐巧芯追問所以對國際社會沒有差？吳釗燮表示，主要是怎麼看待台灣，南海紛擾情況被國際社會認為台灣是和平穩定、負責任的角色，爭取盟國支持很重要。



徐巧芯說蔡英文去或是不去都尊重，但是要說明清楚原因？是因為南海情勢緊張所以不去？吳釗燮說，看時機，未來條件可能改變我們會評估。

