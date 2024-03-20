我國在建核電機組26台　數量保持全球第一

第24届亚太电协大会上，参观者在国家电力投资集团有限公司展位参观拍摄“国和一号”核电机组模型。（图片来源：新华社） 中評社北京3月20日電／據新華社報導，“作為全球為數不多擁有自主完整核工業產業鏈的國家，我國內地現有在運核電機組55台，居全球第三；在建核電機組26台，保持全球第一。2022年、2023年連續兩年，每年核准10台核電機組，核電建設進入高質量發展軌道。”中國核學會理事長王壽君說。



王壽君是在3月19日召開的2024年中國國際核工業展覽會開幕式上作出上述表述的。



2024年中國國際核工業展覽會3月19日至22日在北京展覽館舉行。本屆展覽會以“支撐‘雙碳’目標實現，共促核能高質量發展”為主題，10多個國家和地區的110餘家企業和科研機構參展，展覽面積超過16000平方米。



我國自主知識產權三代核電技術“華龍一號”、新一代人造太陽“中國環流三號”、多用途模塊式小型堆科技示範工程“玲龍一號”……展覽會上，我國核科技工業近年來取得的成果引人注目。展會將同期舉辦“核科技助力美好生活”科普展、全國核科普教育基地授牌儀式、科普書籍發布會等活動。



“中國國際核工業展覽會是我國核工業產品技術、重大裝備走向世界的窗口和平台。”王壽君表示，近年來，我國核科技創新體系能力全面提升，先進核能技術規模化發展有力推動我國“雙碳”目標實現，核技術應用、核電裝備自主化、核工業數字化智能化等有力帶動國民經濟發展。



中核集團董事長餘劍鋒說：“我國在運、在建、核准待建機組的總裝機容量已超1億千瓦，全國核電產業累計發電約4萬億度，其中2023年發電量為4300億度，相當於減排二氧化碳約3.2億噸，為助力實現碳中和目標，應對全球氣候變化發揮了建設性作用。”



中國科協書記處書記殷皓表示，安全有序發展核能，加強核安全保障體系建設，持續提升核安全技術水平，助力優化能源結構、保障能源安全。



