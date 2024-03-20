許淑華關懷南投退休公教人員　獲得滿堂彩

南投縣長許淑華出席公教退休人員協會的活動，受到熱烈歡迎。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月20日電（記者 方敬為）中國國民黨南投縣長許淑華今天出席“南投縣公教退休人員協會”座談活動，關懷退休公教人員權益，受到熱烈歡迎，許多長輩上前握手、合影。許淑華表示，縣府重視退休公教前輩的權益，宣布今年增編活動補助款，替退休公教人員盡一分力，獲得滿堂彩。



南投縣公教退休人員協會20日舉辦“會員座談會”，許淑華出席關懷退休公教人員，她指出，公教界過去在機關、學校所做出的奉獻和努力，讓人欽佩，很多人更是退而不休，投入志工行列，感謝協會將退休公教人員集結起來，舉辦講座等聯誼活動，不管是健康講座、財務管理講座，都可以讓退休人員連繫情感。



許淑華表示，去年南投縣公教退休人員協會理事長劉蓬期到縣府拜會，縣府每年編列新台幣1百萬元補助相關活動，得知協會舉辦活動經費拮据，今年再增編費用20萬元，目的是讓退休人員活動更加完善，並表達縣府對退休公教人員的心意，也期盼退休公教人員對公共事務的協助，能依過去經驗，提供寶貴意見。



現場有退休公教人員反映，今年雖然退休金有調升4%，但卻跟不上通貨膨脹幅度，許淑華盼有關單位傾聽基層心聲，以符合退休人員的期待，退休軍公教人員將職業生涯奉獻給公部門及教育工作，理當受到合理的照顧。