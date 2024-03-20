常委提案阻裁黃復興　朱立倫：改革定有雜音

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫日前宣布整併創立於1956年的軍系黃復興黨部，引來正反兩方的討論，有國民黨中常委將在今天中常會上提案，此程序違反黨章無效。對此，朱立倫今天受訪時說，組改工作都很順利，一切按照制度推動，目前從基層到中央，大家都願意走這一條新的改革之路，而且一步步按照步驟在做，不論是相關整合工作或擴大戰力，都已經在做了，他也相信未來國民黨能發揮更強的戰力。



朱立倫今日上午參加在台北市圓山大飯店舉辦的“6心級幸福派遣，圓山論壇”，會前受訪時針對整併黃復興議題做出以上表示。



朱立倫強調，所有改革都依照制度進行，改革過程一定有些雜音，有些反彈的力量，會盡力來說明，目前也改革得很順利，絕大部分黨員跟社會都是支持國民黨改革，當然民進黨是最希望我們不要改革，或者是一些反對我們的力量是不希望改革，但是我們會盡最大的努力，堅持到底，一定要改革。



另外媒體也詢問，2026的縣市長人選，國民黨在新北有沒有規劃人選？



朱立倫說，每個縣市都有多位優秀人才在培育，現階段因為才是新北市長侯友宜連任的第二年，所以一定希望新北把市政工作做好，其實在全台灣各地都是如此，等到明年再來討論相關事務，太早去討論這個選舉，影響市政府是不好的。