中國足協面向國內外選聘女足國家隊主帥

中国女足队员在训练中。（图片来源：新华社） 中評社北京3月20日電／據新華社報導，中國足球協會19日宣布，決定面向國內外公開選聘中國國家女子足球隊主教練。



中國足協在其官網發布的通知中表示，為完成新周期的賽事（亞洲杯、亞運會、世界杯、奧運會）任務和目標，進一步加強女足國家隊建設，創新訓練理念，打造一支具備先進技戰術打法、能征善戰、作風優良的中國國家女子足球隊，經研究，作出上述選聘決定。



通知介紹，報名者國籍不限，需滿足多個條件，其中包括“瞭解國際足球、亞洲足球發展趨勢，瞭解中國國家女子足球隊的基本現狀”。



2023年11月，中國足協宣布，由於中國女足未能獲得巴黎奧運會參賽資格，主教練及原教練組執教的合同根據約定已自動終止，水慶霞不再擔任中國女足主教練。



水慶霞在擔任中國女足主帥兩年左右的時間裡，曾於2022年率隊在亞洲杯決賽中連扳三球逆轉戰勝韓國隊，時隔16年重返亞洲之巔。但一年後，中國隊在世界杯上未能小組出線，巴黎奧預賽未能拿到參賽資格，國家隊成績跌入低谷，面臨一段時間“無大賽可踢”的困境，水慶霞最終離任。



在此次成年國家隊主帥選聘前，低年齡段球隊主帥已敲定。中國足協今年1月宣布，決定聘任澳大利亞人加裡·範埃格蒙德為中國U17女子足球隊主教練。



無緣巴黎奧運會後，中國女足計劃通過國際比賽日的熱身賽，力爭多與世界強隊交手。5月31日和6月3日，中國女足將在客場與澳大利亞隊進行兩場友誼賽。這意味著中國女足未來的新主帥上任後不久，將率隊參賽，通過賽練結合熟悉球隊、提升實力。



