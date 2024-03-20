傅崐萁：蔡龜縮不去太平島　藍須捍衛主權

國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘召開“時事回應”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月20日電（記者 楊騰凱）關於蔡英文是否在卸任前登太平島宣示主權成為話題，不過中國國民黨“外交及國防委員會”召委馬文君已搶先組團，預計5月16日赴太平島考察戰備。國民黨團總召傅崐萁表示，太平島很重要，蘊含180億桶天然氣，蔡英文卻選擇龜縮，既然蔡堅持不去，國民黨就有必要捍衛尊嚴與領土的完整。



過去陳水扁、馬英九卸任前都曾經登上太平島，目前蔡英文則未有規劃登島的消息。藍委馬文君以“立法院”“外交及國防委員會”召委身份，安排規劃5月16日赴太平島考察官兵生活設施及戰備情形。



傅崐萁、國民黨團書記長洪孟楷、國民黨團首席副書記長林思銘今天上午召開“時事回應”記者會。



傅崐萁表示，太平島是否登島，我們保持尊重，但是我們非常遺憾，民進黨非常強調愛主權，2008年陳水扁卸任前登上太平島，2016年馬英九也登上太平島，不畏所有國外勢力，必須宣揚主權的完整，這本來就是“元首”應該做的事情，但蔡英文可以9個月不見媒體，倒行逆施，民眾痛苦指數不斷攀升，現在電價又要漲，錯誤的政策讓國家衰敗至此。



傅崐萁指出，太平島就是“中華民國”的領土，下面蘊藏的天然氣含量有180億桶，換算有1兆5000億美元，如果我們放棄，等於放棄這些錢，如果開採，都可以挹注我們總預算，加上太平島航道上的戰略價值，全球60%船舶都從旁經過，全世界50%的漁船在太平島附近作業，這麼重要的地方，蔡英文還選擇龜縮，讓大家看清楚民進黨的本質，如果蔡英文堅持不去，在野黨有必要捍衛尊嚴，捍衛國家領土的完整。