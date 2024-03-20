會展有117展覽　巴塞爾展重返疫前規模

梅李玉霞期望，会展活动能吸引来自大湾区其他城市的遊客来港，促进盛事经济。（图片来源：大公报） 中評社北京3月20日電／據大公報報導，會展管理公司董事總經理梅李玉霞昨日表示，去年後半年於會展舉行的活動，數目已回複至疫情前八成半，疫情期間離開的展覽，也都全數回歸。此外，去年首次舉行的貓迷博覽會反應較預期的踴躍，今年將繼續舉辦。



梅李玉霞表示，已有117個展覽確定今年在會展中心舉行，包括本月底開始的“香港巴塞爾藝術展Art Basel”、闊別六年的Vinexpo Asia酒展等。其中，“香港巴塞爾藝術展Art Basel”共有242間藝廊參展，比往年增加65間，即增加37％，標志著展會已全面回歸至疫情前的規模。



多項國際會議首次移師香港



今年12月將迎來首次在香港舉行的美容醫學與外科會議暨展覽，而明年2月19至21日，關於加密貨幣和Web3的商貿展“Consensus 2025”亦將首次離開美國，在港舉辦。除此之外，早前因疫情移師過新加坡的“九月香港珠寶首飾展覽會”亦在今年回歸。



梅李玉霞特別提及，去年首次舉行的貓迷博覽會2023，吸引約15萬人次到場，反應出乎意料地踴躍，今年將再次在會展中心舉辦。展望未來，她期望多吸引來自大灣區其他城市的游客來港參加會展活動，促進盛事經濟。