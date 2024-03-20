藍委洪孟楷批“中研院”經濟預測與民生脫節

台 中研院長廖俊智(左)出席教育及文化委員會，報告業務概況並備詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨團書記長洪孟楷今天針對“中研院”的經濟預測進行質詢，洪孟楷提到“中研院”先前對2024年經濟發展的預測，用“雪融春暖，偶寒風”來形容，暗示經濟將呈現穩定增長，但他指出電價將要大幅上漲因此質疑“中研院”的預測。“中研院”經濟所代理所長許育進坦承並沒有考慮到電價上漲一事，而對於物價上漲的問題“中研院”院長廖俊智則強調經濟預測的專業性因此不願意回答，引來洪孟楷的不滿，痛批“中研院”與民生問題存在脫節。



“立法院”教育及文化委員會20日邀請“中研院”長廖俊智等相關人員進行業務報告並備詢。



洪孟楷質詢中指出“中研院”預測經濟成長和物價平穩，但是4月可能出現的電價大幅調漲的情況，他詢問物價漲勢是否會因為電價的調整而受到影響。許育進回應，當時的預測並未考慮到電價上漲的因素。這引發了洪孟楷進一步追問，詢問如果包括民生用電在內的電價大幅調漲，是否會導致物價漲幅擴大，從而影響台灣經濟的整體走向。許育進表示，由於尚未進行詳細分析，他不便下定論。洪孟楷質疑“中研院”是否有進行滾動式檢討，許育進則指出，“中研院”將在7月的年中預測發表會上更新數據。



洪孟楷進一步追問“中研院”院長廖俊智，試圖從他那裡得到一個綜合判斷。他提到，“中研院”是國內五大經濟預測機構之一，民眾對物價通膨的關注尤為重要。廖俊智回應說，他個人的經驗不足以作為準確判斷，物價波動需要依據統計數字來分析。



洪孟楷繼續追問，過去兩年台灣經濟表現較弱，詢問今年物價是否會有更大幅度的增長。廖俊智強調經濟預測的專業性，而洪孟楷則對廖俊智未能提供專業答案表示不滿，認為“中研院”與民生問題存在脫節。