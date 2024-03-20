﻿香港六條深度游“至尊路線”獲選

六條 至尊路線（大公報） 中評社香港3月20日電／大公報報導，訪港旅客“越玩越刁鑽”！旅遊業議會選出六條創意深度游“至尊路線”（見表），包括沙頭角探秘、西貢奇洞星空深度游，以至都市傳說等行程，為旅客帶來沉浸式的新體驗，部分路線已在營運中，反應不俗。旅議會表示，“深度游＋盛事”是旅遊業前景大方向，對今年4600萬訪港旅客預測數字有信心。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，推廣深度游是特區政府推動旅遊發展的重點工作，未來會繼續提升各項旅遊配套，讓旅客感受到香港獨特文化。



旅議會早前舉辦“創意.深度游”行程設計比賽，共收到135間旅行社提交共700份的參賽行程路線，由4.2萬票投選出六條“至尊路線”。旅遊業議會主席徐王美倫表示，有關得獎路線會上載至旅發局網站，行程具吸引力，相信對旅遊業有提振作用。



歷史深度游受外地客歡迎



“漫游香港唐樓故事”是其中一條至尊路線，其旅行代理商尋游旅行科技負責人陳國輝接受《大公報》訪問時表示，團隊留意到香港唐樓的蘊藏傳承故事，而早前推出首團“試水溫”，反應不俗，有團友稱匆忙生活而忽略周邊特色建築，可瞭解到建築風格及室內裝潢，期望未來目標客群為外國旅客，“始終香港是中西文化交匯地方，歷史深度游外地旅客都會喜歡。”



另一至尊路線“沿路山旮旯──香港禁區隱世尋秘之旅”，景點包括前沙頭角禁區、荔枝窩等，該行程代理商活現香港（文化）行政總裁陳智遠留意到現時旅客興趣多元化，著重體驗感、城市人情味等，而深度游的行程設計，正符合旅客深入體驗香港的意向，“（旅客）不用做那麼多功課，就可以探秘香港”。



旅發局預計今年約有4600萬人次旅客訪港，徐王美倫對預測數字有信心，政府推行“TeamLab”巨型發光蛋藝術裝置、煙火無人機表演等大型盛事吸客，再配合上述深度遊行程路線，相信可吸引更多旅客訪港。



旅遊業議會總幹事楊淑芬認為，富有歷史特色的景點可設有創新科技元素，例如黃大仙祠、孫中山史蹟徑等可加入人工智能解說歷史背景、虛擬實境增加趣味性等，相信旅客參與度亦會提高。