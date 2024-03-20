港醫療界訪粵歸來　贊AI應用增效率

陈小強（右）指出，內地医院採用人工智能，可大幅缩短病人等候治疗的时间。（图片来源：大公报） 中評社北京3月20日電／據大公報報導，醫院管理局大灣區醫療人才交流計劃下，45名放射師、物理學家及護理代表，今年1月先後到廣東省9間三甲醫院交流3日至12日。有參與交流的代表說，人工智能技術在內地醫院滲透率非常高，可輔助斷症及寫醫療報告，醫生為病人進行腫瘤電腦掃描，平均2至3分鐘可完成輪廓勾畫，放射科病人由約期診症到取報告只需3天，效率大大提升。有代表認為，兩地醫院使用人工智能的發展方向一致，期望透過交流互補長短，建議一個可靠平台讓業界分享兩地技術及知識發展。



“內地醫療在人工智能方面的應用普及性很高。”參與交流的博愛醫院放射科高級放射師李國威表示，內地醫療在使用人工智能與醫療診斷軟件結合方面，以頭頸血管的電腦掃描為例，平時每次掃描會有數百至一千張醫療影像，診斷科醫生需每張檢查並寫報告。他形容人工智能是“給了自己第二雙眼睛”，客觀地指出影像上異常的地方，加強醫生的判斷。內地醫院亦使用人工智能與醫療儀器結合，包括應用於胎兒體檢的超聲波。



李國威表示，醫管局在肺部X光片和醫治頭頸血管中風方面，已應用人工智能軟件。醫管局使用的軟件有歐美國家的數據，內地很多軟件是自主研發，兩者有差異。



勾畫工作由2小時減至2分鐘



參與交流的聯合醫院腫瘤科（醫學物理部）高級物理學家陳小強亦指，腫瘤科醫生需要為病人進行電腦掃描，並在圖上勾畫出有正常細胞和腫瘤的地方。香港醫生做勾畫需要2至3小時，但內地人工智能自動輪廓勾畫，2至3分鐘即可完成，醫生只需再花相同時間做檢驗和修改，大大縮短病人等候治療的時間。



交流計劃下，香港醫護代表亦在內地醫院分享了香港的電子健康紀錄互通系統──醫健通，以及香港放射治療計劃的品質檢查，獲得內地醫療人員的讚賞。李國威說，內地醫院眾多，雖然各自有一套影像儲存系統，但互通性和共融性可有進一步發展。陳小強說，放射治療是一個複雜過程，每個病人的放射治療計劃都是度身設計，香港在該方面的品質檢查在世界上有知名度，內地同行亦表示有所獲益。