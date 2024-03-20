開心購物節7至8月舉行　香港好禮.有禮

香港零售管理協會昨日向約100個零售及餐飲品牌代表介紹活動內容。（大公報） 中評社香港3月20日電／香港零售管理協會昨日宣布，將在7月1日至8月31日，舉辦第二屆“香港開心購物節”，合作機構較去年更多更廣。今年購物節主題為“香港好禮.有禮”，同步舉辦“香港有禮店舖”選舉，由顧客投選心儀的“有禮”店舖；參加商戶將提供500份免費禮品或無消費門檻的消費優惠券。



打造特色顧客體驗



大公報報導，香港零售管理協會表示，要推動香港零售業發展，提升整體競爭力，業界除了大派好禮品外，更須“有禮”，秉持良好禮貌和優質服務，才能為廣大市民和遊客帶來開心購物體驗，成就香港“好客之都”和“購物體驗天堂”的美譽。



協會去年舉辦的首屆“香港開心購物節──食玩買返曬來”，有超過150個品牌約6000間店舖參與，推出達15億元的禮遇給市民和遊客。今年將在7至8月期間舉辦第二屆香港開心購物節，協會昨日向接近140位來自約100個零售及餐飲品牌的代表，介紹今年購物節的特色，邀請全港各零售、餐飲，以至旅遊等相關業界共同參與。



今年購物節主題為“香港好禮.有禮”，協會表示，參加商戶將送上“好禮”品，和“有禮”優質服務的雙重禮遇，提供500份免費禮品或無消費門檻的消費優惠券等優惠。



參與的商戶將在6月底舉行的啟動禮上，宣誓並簽署“香港有禮服務約章”，承諾為消費者提供優質服務。協會將提供“香港好禮.有禮”立牌，供商戶放置店內作宣傳。購物節期間，協會將透過協會官方網上平台和AR LENS舉行“香港有禮店舖”選舉，供顧客投選“有禮”店舖。



活動共分為4個不同主題，每個主題宣傳期為兩星期，涵蓋零售業各個範疇，包括超市、便利店、百貨公司、餐廳食肆、珠寶鐘表店、電器店、個人護理店等。協會表示，期望透過這業界盛事，帶領零售業界，聯同旅遊、餐飲、運輸交通、酒店、銀行、支付平台，以及媒體等攜手合作，共同打造具香港特色的顧客體驗，帶旺消費市道，推動香港經濟向前。