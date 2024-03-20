美國總統初選　拜登、特朗普繼續相互攻擊

3月5日，选民在美国旧金山市政厅的投票点参与投票。（图片来源：新华社） 中評社北京3月20日電／據新華社報導，美國佛羅里達、俄亥俄、伊利諾伊等州19日舉行2024年總統選舉初選，現任總統、民主黨人拜登和前總統、共和黨人特朗普繼續保持各自黨內初選勝勢，並持續相互攻擊。



拜登和特朗普上周分別鎖定民主黨總統候選人提名和共和黨總統候選人提名，今年美國總統初選已進入“走過場”階段。



拜登19日先後在“搖擺州”內華達和亞利桑那舉行競選活動，重點抨擊特朗普移民政策及相關表態。作為佛羅里達州註冊選民，特朗普當天在該州一處投票站為自己投票。在社交媒體上，特朗普轉發了一段諷刺拜登的視頻。過去一段時間裡，二人相互指責對方是“美國民主的威脅”。



據美國選舉信息網站“真正透明政治”匯總的民調數據，截至19日，特朗普在全國性民調中平均領先拜登1.7個百分點。同時，超過64%的受訪者認為，“美國正走在錯誤方向上”。



俄亥俄州19日還舉行了該州聯邦參議員初選，特朗普支持的共和黨人伯尼·莫雷諾在黨內初選中勝出，莫雷諾之後將挑戰俄亥俄州現任聯邦參議員、民主黨人謝羅德·布朗。美國媒體認為，莫雷諾同布朗的對決或將決定共和黨和民主黨誰能在今年大選後控制參議院。



初選是美國總統選舉的第一階段，今年的初選將持續至6月。初選結束後，民主黨和共和黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統和副總統候選人。今年美國大選投票日為11月5日。