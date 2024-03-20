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吳釗燮：美國與台灣關係不受政權輪替影響
http://www.CRNTT.com   2024-03-20 12:19:04


吳釗燮接受媒體採訪。（中評社　黃筱筠攝）
　　中評社台北3月20日電（記者　黃筱筠）美國今年大選可能又是拜登對決特朗普，台“外交部長”吳釗燮今天回應“立委”質詢說，特朗普第一任當總統個性展露無遺，但是我們跟美國之間關係大幅度改善四年，未來不管誰當選美國總統跟美方都會保持良好關係。過去這段時間台美之間合作，尤其是安全合作加強非常建制化，跟美國關係不會受到政權輪替影響。

　　“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”吳釗燮進行業務報告。

　　國民黨“立委”馬文君質詢提問，美國今年要大選不管拜登或是特朗普當選，尤其特朗普當選跟俄羅斯關係好像不錯，也宣稱北約國家受到攻擊會提供援助，但是北約國家在國防要支出合理份額，否則會鼓勵俄羅斯攻擊不需要協助，美方對台灣承諾會不會不願意履行。如果特朗普再次當選，連北約國家都不支持，那能支援我們到什麼程度？

　　吳釗燮表示，有關於我們美國關係，以美國國會當鏡子，美國在國會山莊支持是跨黨派，特朗普第一任當總統個性展露無遺，但是我們跟美國之間關係大幅度改善四年，未來不管誰當“總統”跟美國都會保持良好關係，過去這段時間台美之間合作，尤其是安全合作加強非常建制化，跟美國關係不會受到政權輪替影響。
 


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